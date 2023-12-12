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20:23, 12 декабря 2023Бывший СССР

Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе

МО РФ: российский миротворец погиб в результате ДТП в Нагорном Карабахе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Российский миротворец погиб в результате ДТП, которое произошло в Нагорном Карабахе. Об этом в своем информационном бюллетене сообщило Минобороны России.

Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел 11 декабря. В результате съезда бронетранспортера БТР-82 с горной дороги погиб один военнослужащий, еще двое получили травмы средней и тяжелой степени.

«При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в бюллетене.

Получившие травмы военнослужащие были направлены в медучреждение авиационным транспортом, сообщили в Минобороны.

Алевтина Запольская
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