Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе
МО РФ: российский миротворец погиб в результате ДТП в Нагорном Карабахе
Российский миротворец погиб в результате ДТП, которое произошло в Нагорном Карабахе. Об этом в своем информационном бюллетене сообщило Минобороны России.
Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел 11 декабря. В результате съезда бронетранспортера БТР-82 с горной дороги погиб один военнослужащий, еще двое получили травмы средней и тяжелой степени.
«При участии азербайджанской стороны пострадавшим миротворцам оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в бюллетене.
Получившие травмы военнослужащие были направлены в медучреждение авиационным транспортом, сообщили в Минобороны.