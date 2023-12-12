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18:25, 12 декабря 2023Спорт

«Ростов» расстался с бывшим футболистом сборной России

«Ростов» расторг контракт с бывшим футболистом сборной России Алексеем Ионовым

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Футбольный клуб «Ростов» расстался с бывшим игроком сборной России Алексеем Ионовым. Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что контракт между «Ростовом» и 34-летним полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано до июня 2025 года. В клубе пожелали Ионову успешного продолжения карьеры, здоровья и много ярких матчей.

Футболист выступал за команду с 2017 по 2020 год и с лета 2023 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Ионов является обладателем Кубка УЕФА и чемпионом России в составе петербургского «Зенита».

После 18 матчей «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. Лидирует «Краснодар» с 38 очками. Турнир ушел на зимнюю паузу и возобновится 3 марта.

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      Анастасия Борисова
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