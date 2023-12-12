Российское село осталось без освещения

В бурятском улусе Шанага не хватило бюджета на уличное освещение

В бурятском улусе Шанага по ночам не освещаются улицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

Уличное освещение в селе обеспечивается средствами самообложения — добровольными разовыми взносами местных жителей. Последние поступления в размере 5400 рублей пошли на ликвидацию скотомогильника, пояснил глава поселения Солбон Раднаев. На другие нужды улусского бюджета не хватило. Средства, полученные со следующего сбора, будут израсходованы на подключение уличного освещения. Оно появится к новогодним праздникам, рассказали в администрации. Всего в улусе Шанага проживает около 450 человек.

Ранее более 8000 жителей поселков в Тюменской области лишились электричества в 40-градусный мороз из-за аварии. Пострадавшим рекомендовали уехать в пункты временного размещения.