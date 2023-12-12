Швеция выделит средства на поддержку украинских СМИ

Швеция выделит 1,4 миллиона долларов на поддержку украинских СМИ

Правительство Швеции выделит около 1,4 миллиона долларов на поддержку украинского телеканала Суспiльне (Общественное). Помощь приурочена к международной донорской конференции Международного союза электросвязи. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что помощь будет рассчитана на три года и направлена «на создание удобных платформ для цифровой новостной информации и укрепления журналистского потенциала Украины». Шведская сторона оказывает поддержку украинскому телеканалу с 2017 года.

Ранее стало известно, что Швеция проспонсирует вступление Украины в Европейский союз и выделит Киеву около 590 миллионов долларов на проведение реформ. Финансовая поддержка выделена Украине в рамках новой двусторонней стратегии оказания помощи, а также направлена Киеву для восстановления страны.