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13:38, 12 декабря 2023Мир

Швеция выделит средства на поддержку украинских СМИ

Швеция выделит 1,4 миллиона долларов на поддержку украинских СМИ

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Правительство Швеции выделит около 1,4 миллиона долларов на поддержку украинского телеканала Суспiльне (Общественное). Помощь приурочена к международной донорской конференции Международного союза электросвязи. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что помощь будет рассчитана на три года и направлена «на создание удобных платформ для цифровой новостной информации и укрепления журналистского потенциала Украины». Шведская сторона оказывает поддержку украинскому телеканалу с 2017 года.

Ранее стало известно, что Швеция проспонсирует вступление Украины в Европейский союз и выделит Киеву около 590 миллионов долларов на проведение реформ. Финансовая поддержка выделена Украине в рамках новой двусторонней стратегии оказания помощи, а также направлена Киеву для восстановления страны.

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      Максим Габриелян
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