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18:19, 12 декабря 2023Среда обитания

Жители Подмосковья остались без тепла на три недели

Жители микрорайона Сходня в Химках остались без тепла и горячей воды на 3 недели

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Жители микрорайона Сходня в подмосковных Химках три недели живут без отопления и горячей воды. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

22 ноября в местной котельной произошла авария. Теплоснабжение в дома обещали вернуть по окончании ремонтных работ, но представители управляющей компании советуют жильцам готовиться к долгой и холодной зиме. Температура в квартирах держится на отметке 14 градусов тепла. Из горячего крана поступает вода температурой плюс 30-40 градусов. За коммунальные услуги, однако, местные жители платят в полном объеме, перерасчеты не производятся.

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На звонки горожан по горячей линии, которая была создана специально по данной проблеме, не отвечают. В окружной администрации пообещали разобраться с ситуацией до 29 января наступающего года, передает портал MSK1.RU. Те же сроки назвали и в администрации президента, куда неоднократно обращались жители. Когда завершатся восстановительные работы, остается неизвестным.

Ранее жители московского Троицка остались без тепла и горячей воды почти на сутки из-за скачка напряжения на энергосетях. Температура в квартирах опустилась до плюс девяти градусов.

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      Виктория Клабукова
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