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14:34, 12 декабря 2023Экономика

Издатели объяснили падение популярности книг о Гарри Поттере

«Азбука-Аттикус»: спрос на книги о Гарри Поттере падает без фильмов на ТВ

Фото: Unsplash

Спрос на книги серии о Гарри Поттере Джоан Роулинг в России падает. Снижение популярности франшизы в издательстве «Азбука-Аттикус» объяснили отзывом лицензии на показ фильмов про юного волшебника, сообщает РИА Новости.

На фоне снижения интереса к зарубежным авторам, отозвавшим права на публикацию своих книг в России, среди россиян растет интерес к отечественной детской литературе. В последнее время увеличился спрос на книги Николая Носова, растут продажи книг Корнея Чуковского, Александра Волкова, Кира Булычева, Виктора Драгунского. При этом проблемы с правами на зарубежные произведения в издательстве стараются решать, пояснили представители «Азбуки-Аттикус».

В феврале 2023 года из российских онлайн-кинотеатров удалили фильмы франшиз «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». Представители сервиса Amediateka объяснили это истечением срока лицензионных прав на контент.

В апреле 2022 года правообладатели произведений о Гарри Поттере заявили о прекращении сотрудничества с российскими цифровыми магазинами книг. На фоне этих новостей продажи серии романов о волшебнике выросли в 48 раз за 2 дня.

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      Вячеслав Агапов
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