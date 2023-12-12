Стало известно о сбоях в базе ГИБДД по всей России
База ГИБДД перестала работать по всей России после обновления программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным его источника, на устранение сбоев в работе ГИБДД из-за обновления ПО уйдет от нескольких часов до нескольких дней.
Утром 12 декабря в столичных подразделениях ГИБДД приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей из-за технического сбоя. «В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя», — сообщили в Госавтоинспекции, подчеркнув, что проинформируют о возобновлении работы дополнительно.
Похожая ситуация возникала и в ноябре. Тогда ГИБДД также предупреждала о перебоях с записью на регистрацию автомобилей в Москве из-за технологических работ. В инспекции уточнили, что перебои могут произойти в связи с работами, которые направлены на улучшение «скорости обработки данных и проведение модернизации оборудования».