Стало известно о состоянии выживавшего вместе с солдатом ВСУ российского бойца

Выживавший с солдатом ВСУ раненый российский боец Бабка может лишиться ног

Тяжелораненый 32-летний российский боец с позывным Бабка, который в течение десяти дней выживал вместе с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в серой зоне, похудел за это время на 20 килограммов. О состоянии военнослужащего стало известно Shot со слов его матери.

«Я увидела по фотографии. Он уже исстрадался, наверное, весь», — поделилась она.

По словам россиянки, сейчас ее сын проходит реабилитацию в одном из госпиталей на юге страны. Она регулярно созванивается с ним, но приехать к нему возможности у нее пока нет. У российского военного сильно обморожены ноги. Врачи не исключают, что он может их лишиться. Прогнозов по тому, сколько Бабка будет находиться в медучреждении, никто не дает. Кроме того, пока неизвестно, будут ли солдату проводить ампутацию обмороженных конечностей.

Ранее стало известно, что российский военный получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов противника. Чтобы выжить, он ел снег и пытался ползти вперед. В какой-то момент Бабка нашел раненого украинского солдата и они смогли оказать друг другу первую медицинскую помощь. Спастись смог только российский солдат — он прополз на руках до ближайшей позиции российских войск.