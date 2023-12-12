Россиянам рассказали о будущем цен на китайские авто

Автоэксперт Житнухин спрогнозировал подорожание китайских авто в России

Несмотря на то что многие представители авторетейла прогнозируют снижение цен на китайские автомобили в 2024 году на 10-15 процентов, предпосылок для сокращения стоимости авто из КНР нет, полагает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. О возможном изменении стоимости машин из КНР он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Помимо волатильности курса валют, роста затрат на логистику и растаможку импортных автомобилей, с 2024 года в Китае планируют отменить льготные программы на покупку авто, что сделает их даже на внутреннем рынке дороже примерно на 9 процентов. Скорее всего, прайсы увеличатся и для российских автомобилистов, особенно с учетом того, что спрос на китайские авто в 2023 году вырос на 35-40 процентов», — поделился прогнозом автоэксперт.

Ранее опрошенные Autonews участники рынка предположили, что в 2024 году стоимость китайских автомобилей может упасть на 10-15 процентов из-за роста конкуренции и планов производителей нарастить продажи.

В свою очередь, в аналитическом агентстве «Автостат» сообщили, что не ожидают снижения цен, несмотря на то, что по итогам первых девяти месяцев года запас нераспроданных автомобилей китайских брендов на складах российских дилеров достиг 175 тысяч.

