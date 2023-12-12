Полковник высказался о разработке новой стратегии Украины

Полковник Кошкин: США продвигают стратегию обороны Украины во избежание потерь

Стратегия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) может позволить Киеву закрепиться на текущих позициях и сократить потери. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Пентагон первый решил обсудить стратегию. Они хотят пригласить полководцев ВСУ и совместно со своими специалистами объяснить, как перейти к обороне, как это сделать, закрепившись на определенных рубежах, чтобы сохранить Вооруженные силы Украины, тем самым дать возможность перевести саму парадигму победы на поле боя в некую защитную. Нужно копить силы, чтобы взять реванш», — сказал он.

Они будут заниматься тем, чтобы переводить боевые действия ВСУ в оборонительный характер. Наверное, они сделают это быстрее, потому что долго ждать нет возможности, иначе технологически может начать сыпаться фронт, а это приведет к серьезным политическим издержкам Андрей Кошкин полковник в отставке

В то же время президент Украины Владимир Зеленский может быть недоволен такой стратегией, считает Кошкин. По его словам, глава государства предпочитает вести активное наступление.

«Он здесь считается большим специалистом, он здесь себя чувствует уверенно. Для этого он просит не останавливать наступление, он будет продолжать наступление. Но для этого ему нужно как можно больше ракет с большим радиусом боевого применения», — добавил он.

Как сообщило изданиеThe New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, Киев и Вашингтон разрабатывают новую стратегию для Украины. Они проводят консультации по этому вопросу из-за неудач в контрнаступлении, а также сложностей с выделением нового пакета помощи от США.

Вашингтон настаивает на том, чтобы укреплять оборону и наращивать силы. Там считают, что Киеву не нужно отвоевывать обратно территории, которые Россия включила в свой состав. Американская сторона также предупреждает, что военный бюджет для Украины будет урезан. Киев в свою очередь хочет наступать и наносить удары издалека, чтобы разрушить военную инфраструктуру и вывести Москву из равновесия.