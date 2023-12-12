Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:25, 12 декабря 2023Мир

Сунака призвали вести себя как Черчилль

Telegraph: в ЕС призвали Сунака вести себя как Черчилль в отношении Украины
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Hannah McKay / Reuters

Лидеры европейских государств призвали британского премьера Риши Сунака вести себя как премьер-министр Великобритании времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль, чтобы возглавить западную помощь Украине на фоне рисков ее прекращения. Об этом пишет Telegraph.

По словам журналистов, политики считают, что он должен восстановить лидирующую роль Лондона в западной поддержке Украины. «Европейские чиновники призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль», — подчеркнуло издание.

Один из источников газеты указал на отсутствие среди британских консерваторов сильной фигуры, которая напомнила бы Западу, «что стоит на кону». Союзники Киева надеются, что Сунак сможет вдохнуть новые силы в предоставление помощи Украине.

Ранее глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что помощь Украине является «серьезным финансовым вызовом», который сочетается с усталостью общества на Западе от поддержки Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Пообещали помочь, но без денег. Главы МИД стран ЕС не договорились о выделении Украине 500 миллионов евро на вооружения

      В Конгрессе заявили о нежелании сенаторов слушать указания Зеленского

      В США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе

      Сунака призвали вести себя как Черчилль

      Во Франции спрогнозировали сроки принуждения Зеленского к переговорам

      В США признали подрыв установления мира между Россией и Украиной

      Боящимся секса после сложных родов женщинам дали совет

      Россиянин прилетел в США без паспорта и ничего не вспомнил

      В постпредстве РФ при ООН спрогнозировали судьбу выпрошенного Киевом оружия

      Главы стран Балтии сочли возможной победу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости