Сунака призвали вести себя как Черчилль

Telegraph: в ЕС призвали Сунака вести себя как Черчилль в отношении Украины

Лидеры европейских государств призвали британского премьера Риши Сунака вести себя как премьер-министр Великобритании времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль, чтобы возглавить западную помощь Украине на фоне рисков ее прекращения. Об этом пишет Telegraph.

По словам журналистов, политики считают, что он должен восстановить лидирующую роль Лондона в западной поддержке Украины. «Европейские чиновники призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль», — подчеркнуло издание.

Один из источников газеты указал на отсутствие среди британских консерваторов сильной фигуры, которая напомнила бы Западу, «что стоит на кону». Союзники Киева надеются, что Сунак сможет вдохнуть новые силы в предоставление помощи Украине.

Ранее глава Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что помощь Украине является «серьезным финансовым вызовом», который сочетается с усталостью общества на Западе от поддержки Киева.