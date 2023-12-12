«Связной» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотовый ретейлер «Связной»

Во вторник, 12 декабря, Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным сотового ретейлера «Связной», сеть которого насчитывает более 2,6 тысячи магазинов в 1100 городах России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на электронную картотеку арбитражных дел.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в документе.

В прошлом году к «Связному» подали в общей сложности 79 исков на 14,26 миллиарда рублей. Истцами были кредиторы, поставщики, арендодатели и логистические компании.

Летом Арбитражный суд Москвы сообщил, что обязательства «Связного» перед кредиторами составляют более 53,6 миллиарда рублей. Компания располагает имуществом на сумму около 66,7 миллиарда рублей, из которых более 28,3 миллиарда составляет дебиторская задолженность.