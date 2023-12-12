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18:32, 12 декабря 2023Наука и техника

Обнаружена новая симбиотическая звезда

MNRAS: обнаружена генерирующая вспышки симбиотическая звезда TCP J1822

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Индийские астрономы обнаружили новую симбиотическую звезду TCP J1822, которая представляет собой двойную систему со сложным спектром, генерирующую вспышки. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Симбиотические звезды, которые являются двойными системами с тесно взаимодействующими компаньонами, демонстрируют резкие, эпизодические изменения в спектрах излучения, поскольку один компаньон представляет собой очень горячую и маленькую звезду, а другой — холодный гигант.

TCP J1822 расположена примерно в 26 тысячах световых лет от Земли и была обнаружена 19 мая 2021 года во время вспышки. Предполагается, что вспышка началась 13-16 мая, достигнув первого максимума примерно через пять дней, за которым последовало десятидневное небольшое снижение блеска на 0,5 звездной величины. Последующие наблюдения продемонстрировали, что система демонстрирует долговременную изменчивость, а в ее спектре имеются сильные линии нейтрального водорода и линия дважды ионизированного кислорода.

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Новые наблюдения были проведены с помощью Гималайского телескопа «Чандра». Оказалось, что в оптическом спектре TCP J1822 присутствуют линии серии бальмера (спектральная серия атома водорода), O I, He I, а также линии от значительно возбужденных атомов, что однозначно подтверждает симбиотическую природу системы. После возвращения в состояние покоя TCP J1822 демонстрирует температуру выше 100 тысяч кельвинов и светимость на уровне 1000 солнечных светимостей. Эти значения типичны для горячего компонента, например, белого карлика.

Что касается более холодного компонента системы TCP J1822, то это красный гигант с температурой около 3600 кельвинов. Звезда примерно в 69 раз больше Солнца и имеет светимость около 700 солнечных светимостей.

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      Александр Еникеев
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