Туристы из стран Ближнего Востока массово устремились в Россию

Ostrovok: большую часть турпотока зимой в РФ составили гости с Ближнего Востока

Большую часть турпотока в Россию зимой 2023 года составили гости из стран Ближнего Востока. О том, что путешественники из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта и Омана массово устремились в РФ, сообщил портал RTN со ссылкой на исследование сервиса Ostrovok.

Уточняется, что на туристов из указанных стран приходится 38 процентов от всех выполненных бронирований. При этом в источнике указано, что в 2022 году эта цифра была ниже — 23 процента.

По словам главы комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по международной деятельности Сергея Войтовича, лидируют по турпотоку в Россию гости из ОАЭ. Он отметил, что среди путешественников из этой страны много бизнес-туристов. 80 процентов из них выбирают для поездок Москву и останавливаются в четырех- и пятизвездочных отелях, добавил Войтович.

Кроме того, в исследовании говорится, что европейцы совершили почти четверть от всех бронирований, сделанных иностранцами, в то время как в 2022 году на них приходилась большая часть (32 процента). Известно, что чаще всего Россию посещают туристы из Франции, Германии, Нидерландов, Италии и Эстонии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскрыл число иностранцев, посетивших страну в 2023 году. Он отметил, что, по данным МВД, за первое полугодие в России побывали 8,2 миллиона зарубежных гостей.

