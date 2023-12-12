Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСВ Эйндховен
0:1
Перерыв
live
Арсенал
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ланс
0:0
Перерыв
live
Севилья
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Унион
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Копенгаген
Сегодня
23:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Наполи
Сегодня
23:00 (Мск)
Брага
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
20:42, 12 декабря 2023Спорт

Уехавший из России фигурист оценил победу в финале Гран-при под флагом Германии

Выступающий за Германию фигурист Никита Володин: приятно внимание из России

Фото: IMAGO / Schreyer / Globallookpress.com

Уехавший из России фигурист Никита Володин оценил победу в финале Гран-при в Пекине под флагом Германии в дуэте с Минервой Фабьен. Его слова приводит «Фонтанка».

Спортсмен заявил, что победа в турнире не сделала его популярнее в России. «Конечно, мне было приятно, что на родине снова проявили внимание ко мне, потому что я все равно русский человек. Моя родная школа, которая меня вырастила, тоже делала пост, что они гордятся. Так что все равно есть поддержка», — рассказал он.

Володин родился в 1999 году в Петербурге. До 2022 года он выступал в парном катании за Россию на международных турнирах. В этом сезоне спортсмена пригласили в Германию в пару к Хазе. 8 декабря они одержали победу в финале Гран-при, набрав за две программы 206,43 балла.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Конгрессе США потребовали от Зеленского внятной стратегии для выделения помощи

      Министра обороны Украины раскритиковали за фотографию с Залужным

      Полиция Франции отпустила из-под стражи автора книги «99 франков»

      В Конгрессе США назвали тему важнее Украины

      Зеленский сообщил о рассмотрении возможности призыва мужчин старше 40 лет

      В США оценили работу российских «Ланцетов» на Украине

      Блюда из России попали в список самой отвратительной еды мира. Они соперничали с разложившимся мясом и пудингом из крови

      Заключенный не сумел увеличить пенис и сбежал из больницы

      В США резко понизили прогноз нефтяных цен на 2024 год

      Женщинам старше 35 лет перечислили необходимые ежегодные анализы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости