Уехавший из России фигурист оценил победу в финале Гран-при под флагом Германии

Выступающий за Германию фигурист Никита Володин: приятно внимание из России

Уехавший из России фигурист Никита Володин оценил победу в финале Гран-при в Пекине под флагом Германии в дуэте с Минервой Фабьен. Его слова приводит «Фонтанка».

Спортсмен заявил, что победа в турнире не сделала его популярнее в России. «Конечно, мне было приятно, что на родине снова проявили внимание ко мне, потому что я все равно русский человек. Моя родная школа, которая меня вырастила, тоже делала пост, что они гордятся. Так что все равно есть поддержка», — рассказал он.

Володин родился в 1999 году в Петербурге. До 2022 года он выступал в парном катании за Россию на международных турнирах. В этом сезоне спортсмена пригласили в Германию в пару к Хазе. 8 декабря они одержали победу в финале Гран-при, набрав за две программы 206,43 балла.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.