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10:38, 12 декабря 2023Россия

В Дагестане учителя подрались на обсуждении запрета мобильников для детей

В Рутульском районе Дагестана учителя подрались, обсуждая запрет мобильников

Фото: Unsplash

В Рутульском районе Дагестана учителя подрались, обсуждая запрет мобильных телефонов для детей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, участниками конфликта стали директор учебного заведения и преподавательница английского языка.

Как выяснил Mash Gor, около года назад дочь директрисы сделала обидные стикеры с одноклассниками, среди них был сын учительницы. Дети в отместку создали провокационный видеоролик, где лицо актрис откровенного жанра заменили фотками обидчицы.

Скандал припомнила преподавательница иностранного языка и поддержала инициативу. По ее версии, после этого руководительница школы набросилась на нее с кулаками. Директриса же уверяет, что преподаватель все выдумала и пытается таким образом занять ее место.

Сотрудники полиции начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Калуге учительница в школе №51 избила пеналом и тетрадями подростка, который сидел с телефоном на уроке.

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      Анна Щербакова
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