В Донецке рассказали о попытках Киева устроить гуманитарную катастрофу

Мэр Донецка Кулемзин: Киев пытается устроить гуманитарную катастрофу в городе

Мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил Киев в сознательной попытке создать условия для гуманитарной катастрофы в городе. Его цитирует РИА Новости.

«Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа», — сказал он, отвечая на вопросы жителей, которые жаловались на перебои водо-, электро- и теплоснабжения, произошедшие в результате обстрелов украинской армии.

Кулемзин отметил, что благодаря работе главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина и министерства проблемы получается решать оперативно. Мэр города заверил, что ситуация в скором времени стабилизируется.

Ранее сообщалось, что выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка. Как уточнялось, в результате падения снаряда были повреждены фасады соседних многоэтажных домов.