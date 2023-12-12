В Донецке рассказали о попытках Киева устроить гуманитарную катастрофу
Мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил Киев в сознательной попытке создать условия для гуманитарной катастрофы в городе. Его цитирует РИА Новости.
«Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа», — сказал он, отвечая на вопросы жителей, которые жаловались на перебои водо-, электро- и теплоснабжения, произошедшие в результате обстрелов украинской армии.
Кулемзин отметил, что благодаря работе главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина и министерства проблемы получается решать оперативно. Мэр города заверил, что ситуация в скором времени стабилизируется.
Ранее сообщалось, что выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка. Как уточнялось, в результате падения снаряда были повреждены фасады соседних многоэтажных домов.