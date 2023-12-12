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15:39, 12 декабря 2023Бывший СССР

В Донецке рассказали о попытках Киева устроить гуманитарную катастрофу

Мэр Донецка Кулемзин: Киев пытается устроить гуманитарную катастрофу в городе

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин обвинил Киев в сознательной попытке создать условия для гуманитарной катастрофы в городе. Его цитирует РИА Новости.

«Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа», — сказал он, отвечая на вопросы жителей, которые жаловались на перебои водо-, электро- и теплоснабжения, произошедшие в результате обстрелов украинской армии.

Кулемзин отметил, что благодаря работе главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина и министерства проблемы получается решать оперативно. Мэр города заверил, что ситуация в скором времени стабилизируется.

Ранее сообщалось, что выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) американская ракета HARM упала на детской площадке в центре Донецка. Как уточнялось, в результате падения снаряда были повреждены фасады соседних многоэтажных домов.

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      Кристина Есикова
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