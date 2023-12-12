В ЕС допустили экстренное финансирование Украины

FT: ЕС допустил экстренное финансирование Украины вне общего бюджета блока

Европейский союз (ЕС) допустил экстренное финансирование Украины вне общего бюджета блока. Об этом пишет Financial Times.

Уточняется, что евродипломаты обсуждают технические предложения по привлечению экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета объединения, в то время как Венгрия поклялась, что не поддастся давлению и не снимет вето на пакет поддержки для Киева. Неспособность ЕС согласовать предложенный пакет серьезно повлияет на финансовую стабильность Украины, предупреждают украинские и европейские чиновники.

Поскольку времени до начала саммита Евросоюза остается все меньше, дипломаты также начали частные переговоры о целесообразности и технических деталях потенциального пакета помощи с остальными 26 членами, сообщили изданию люди, осведомленные об этих обсуждениях. Это обеспечит Киеву чрезвычайное финансирование как минимум на год.

Отмечается, что переговоры с участием чиновников из Еврокомиссии и крупных стран-членов, которые возьмут на себя большую часть расходов, ведутся конфиденциально, чтобы не подорвать главную цель — преодолеть вето Будапешта. Внебюджетное финансирование займет больше времени и будет стоить больше в виде процентов и других расходов, говорится в статье.

«Никто не хочет этого делать, если нам не придется... Но было бы безрассудно не иметь плана Б», — сказал собеседник издания.

Ранее Евросоюз оставил заблокированным новый транш Украине. Речь идет уже о восьмом транше финансирования Киева из Европейского фонда мира.