Депутат Журова раскритиковала идею Генштаба Чехии запугать Россию

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова начальника Генерального штаба Чехии Карела Ржегки о том, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только с помощью запугивания. Своим мнением Журова поделилась с «Лентой.ру».

«Чехия нас будет запугивать? Это даже не смешно. (...) Россию вообще нет смысла запугивать, такие попытки были, но чем это закончилось. Мы все равно на это не реагируем. Как моська на слона?» — сказала парламентарий.

Запугивать Россию бесполезно Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По ее мнению, вместо запугивания странам Евросоюза было бы правильнее склонять Украину к мирным переговорам на условиях России.

Ранее Гжека призвал продолжать помогать Украине, так как она, по его мнению, «покупает время» для Европы. Он добавил, что Киев «держит Россию подальше от границ» ЕС. Генерал выразил уверенность, что чешская сторона должна продемонстрировать Москве способность и волю к защите собственного государства.

«Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бессмысленно», — подчеркнул Ржегка, пояснив, что избежать потенциального конфликта с Россией можно только через запугивание.