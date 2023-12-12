В компании «Киевстар» сообщили о частичном разрушении IT-инфраструктуры

Гендиректор «Киевстар» Комаров: IT-инфраструктура оператора частично разрушена

IT-инфраструктура крупнейшего мобильного оператора Украины «Киевстар» частично разрушена. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Комаров, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании, частично разрушения IT-инфраструктура», — сказал Комаров.

Он не смог ответить, сколько времени займет восстановление работы оператора. По его словам, хакеры хотели разрушить сеть.

Ранее 12 декабря в работе «Киевстар» произошел крупный сбой. Об отсутствии связи и домашнего интернета рассказали жители Киевской области, Кропивницкого, Львова, Житомира и других населенных пунктов.