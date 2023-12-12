В МИД оценили намерение ЕС блокировать поставки российского газа

Захарова: ЕС не удастся навредить РФ регламентом по ограничению поставок газа

Намерение властей Евросоюза (ЕС) усложнить компаниям из России и Белоруссии поставлять газ в регион не нанесет значительного ущерба российской экономике. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Подготовка законопроекта, который даст право отдельным странам ЕС запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа (СПГ), по мнению Захаровой, «ударит бумерангом» по его инициаторам. Она уточнила, что подобная мера является во многом дискриминационной по отношению к России, однако, не сможет снизить «уровень конкурентоспособности экономики РФ».

«Это еще одна попытка создать псевдоюридическую схему с целью нанести ущерб конкурентоспособности экономики нашей страны. Добиться этого им не удастся. Не получалось делать это ранее, не получится и сейчас», — заключила Захарова.

О подготовке законопроекта властями ЕС стало известно 8 декабря. Газета Financial Times со ссылкой на текст документа сообщила, что разрешение блокировать доступ к инфраструктуре российским и белорусским компаниям позволит европейским энергоконцернам расторгать контракты с поставщиками, не выплачивая компенсацию. В настоящее время блок из 27 государств получает около 12 процентов поставляемого газа из России. На ужесточении условий поставок топлива из РФ настаивали власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.