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10:54, 12 декабря 2023Россия

В Москве частично возобновили регистрацию авто и выдачу прав

ГИБДД Москвы: частично возобновлена регистрация авто и выдача водительских прав

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве частично возобновили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских прав. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram.

«В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах», — сообщили в ГИБДД.

Там уточнили, что будут обновлять информацию о работе инспекции по мере восстановления систем.

Утром 12 декабря в столичных подразделениях ГИБДД приостановили выдачу водительских прав и регистрацию автомобилей из-за технического сбоя.

Впоследствии стало известно, что база ГИБДД перестала работать по всей России после обновления программного обеспечения (ПО). Предварительно, на устранение сбоев в работе ГИБДД из-за обновления ПО уйдет от нескольких часов до нескольких дней.

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      Анастасия Шейкина
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