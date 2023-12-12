Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:45, 12 декабря 2023Среда обитания

В Нью-Йорке обрушился угол дома

В нью-йоркском Бронксе обрушился угол семиэтажного здания

Кадр: NYP

В понедельник, 11 декабря, в нью-йоркском Бронксе обрушился угол семиэтажного здания. Об этом сообщает The New York Post.

В результате происшествия никто не пострадал, однако спасатели продолжают поиски. Из-за обрушения стены полы во многих квартирах оказались наклонены вниз. Угол здания рухнул в 15:30 (23:20 по московскому времени).

Причины произошедшего выясняются. Отмечается, что спасатели и пожарные прибыли к обрушившемуся дому примерно через 90 секунд после обрушения. Они отключили электричество и газ в здании.

Дом, в котором обрушилась стена, был построен в 1927 году. В нем расположены 47 квартир и шесть офисных помещений. Эвакуированных жильцов временно поселили в расположенной неподалеку школе.

Ранее в ноябре в московском торговом центре «Авеню» на проспекте Вернадского обвалился потолок. Сведения о пострадавших пока поступали, на место прибыли экстренные службы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

      В Японии определили символ уходящего года

      В Кремле пообещали внимательно следить за встречей Зеленского и Байдена

      В России спрогнозировали курс рубля в 2024 году

      Названы неожиданные плюсы от изменения климата для России

      В Кремле заявили о влиянии провалов Украины на авторитет властей страны

      Расправившийся из-за авто с россиянкой помилованный вагнеровец стал таксистом

      Канцлер Австрии выступил против начала переговоров о членстве Украины в ЕС

      НАК разработал дополнительные меры для борьбы с терроризмом

      Латвийский боксер отправил в нокдаун абсолютную чемпионку мира из США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости