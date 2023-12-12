В Нью-Йорке обрушился угол дома

В нью-йоркском Бронксе обрушился угол семиэтажного здания

В понедельник, 11 декабря, в нью-йоркском Бронксе обрушился угол семиэтажного здания. Об этом сообщает The New York Post.

В результате происшествия никто не пострадал, однако спасатели продолжают поиски. Из-за обрушения стены полы во многих квартирах оказались наклонены вниз. Угол здания рухнул в 15:30 (23:20 по московскому времени).

Причины произошедшего выясняются. Отмечается, что спасатели и пожарные прибыли к обрушившемуся дому примерно через 90 секунд после обрушения. Они отключили электричество и газ в здании.

Дом, в котором обрушилась стена, был построен в 1927 году. В нем расположены 47 квартир и шесть офисных помещений. Эвакуированных жильцов временно поселили в расположенной неподалеку школе.

Ранее в ноябре в московском торговом центре «Авеню» на проспекте Вернадского обвалился потолок. Сведения о пострадавших пока поступали, на место прибыли экстренные службы.