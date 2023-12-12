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08:23, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

В России рассказали о выпавшей из тренда мировых новостей Украине

Клименко: Украина выпала из тренда мировой новостной повестки

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью радио Sputnik заявил, что Украина выпала из тренда мировой новостной повестки: она не вошла в топ-10 поисковых запросов за 2023 год по данным сервиса Google Trends.

Клименко отметил, что с помощью сервиса определяется очень многое, он отражает реальное положение дел. Украинский вопрос пропал из фокуса внимания, как иногда происходит с музыкальными группами. По его словам, на Украине отработали все, что могли отработать, повестка перестала меняться, и ее вытеснил конфликт на Ближнем Востоке.

«Google-тренды — это зеркало. События происходят, а Google их отражает. Украина столкнулась в мире с тем, что если про вас не пишут журналисты, то вас нет», — заключил Клименко.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала фатальным снижение интереса к ситуации на Украине и уход конфликта из фокуса общественного мнения.

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      Марина Совина
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