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14:53, 12 декабря 2023Среда обитания

В российском городе «дождь из кирпичей» проломил несколько машин

В Махачкале осыпавшиеся с новостройки кирпичи проломили несколько машин

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Махачкале на строительной площадке с одной из новостроек осыпались кирпичи, в результате чего несколько припаркованных рядом машин получили повреждения. Внимание на случившееся в российском городе обратил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram.

Инцидент произошел во вторник, 12 декабря. От «дождя из кирпичей» пострадали как минимум две машины, которые были припаркованы возле стройплощадки. На опубликованных снимках можно увидеть, что у одного автомобиля повреждены стекла, а у другого, помимо этого, проломило крышу, при этом обломки кирпичей попали в салон.

Автор сообщения отметил, что пострадавшие автовладельцы не смогут получить компенсацию за ущерб их машинам, так как виновником происшествия стал сильный ветер.

В этот же день стало известно, что рухнувшая в селе в Липецкой области водонапорная башня оставила его жителей без воды.

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      Полина Кислицына
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