В США оценили сроки завершения военной операции в Газе

FT: США ожидают прекращения полномасштабной наземной операции Израиля в январе

США ожидают, что Израиль в январе прекратит полномасштабное наземное наступление в секторе Газа и перейдет к точечным операциям. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает Financial Times (FT).

По информации издания, в администрации США оценили сроки прекращения крупных военных операций. Ожидается, что в начале следующего года Израиль перейдет к точечным действиям против руководства палестинского радикального движения ХАМАС.

Журналисты также подчеркивают, что Израиль уже сконцентрировался на уничтожении лидеров организации, сосредоточив свои усилия на взятии города Хан-Юнис. Предполагается, что там сейчас находится военное руководство ХАМАС.

В разговоре с представителями издания один из чиновников отметил, что израильтяне понимают контроль над Газой не как постоянное присутствие в регионе, а как право при необходимости войти на территорию в любой момент.

Ранее издание Bloomberg заявило о растущем недовольстве жителей сектора Газа руководством ХАМАС. Журналисты сослались на телефонные интервью с жителями и видео с участием бывшего министра коммуникаций и строительства в правительстве ХАМАС