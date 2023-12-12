В Японии определили символ уходящего года

Niconico: символом уходящего года в Японии стал иероглиф «налог»

Символом уходящего 2023 года в Японии по итогам ежегодного публичного конкурса Ассоциацией проверки иероглифической грамотности стал иероглиф «налог». Трансляция у храма Киемидзу в Киото, где и был представлен иероглиф-победитель, доступна на портале Niconico.

«Налог» суммарно получил 5,9 тысячи голосов, что и стало наивысшим показателем среди всех иероглифов на публичном голосовании. Суммарно Ассоциация получила 147,8 тысячи заявок.

Отмечается, что причина подобного выбора связана с действиями японских властей, которые намеревались повысить налоги для юрлиц, чтобы затем использовать эти деньги для роста оборонного бюджета. Мера оказалась непопулярной, поэтому недовольство японцев вылилось в результаты по выбору символа уходящего года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида покинул собственную фракцию «Котикай» из-за скандала, связанного с многолетним сокрытием средств фракциями партии и «откатами» депутатам. Изначально Кисида хотел уйти с поста главы фракции, однако на фоне скандала решил покинуть фракцию якобы по соображениям объективной и беспристрастной оценки происходящего внутри партии.