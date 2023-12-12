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14:44, 12 декабря 2023Экономика

В ОАЭ откроют первую легальную пивоварню

Bloomberg: в ОАЭ появится первая легальная пивоварня
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Poojitha Prasad / Unsplash

В ОАЭ, где запрещено распивать алкоголь в общественных местах, откроется первая легальная пивоварня. Об этом сообщает Bloomberg.

Лицензию на продажу пива получил ресторан Craft by Side Hustle, собственное производство которого заработает до конца года. Пивоварня стала первой, открывшейся в соответствии с не приданным огласке изменением правил в 2021 году, принятыми в Абу-Даби. Благодаря поправкам в законодательство держатели алкогольной лицензии могут ферментировать спиртные напитки для употребления на месте.

Крафтовая мини-пивоварня будет расположена на острове Аль-Марья в Абу-Даби. Стоить пиво в Craft by Side Hustle будет около 45 дирхамов (12,25 доллара) за пинту.

В ОАЭ большинство законов, регулирующих употребление алкоголя, устанавливаются каждым эмиратом, а не на федеральном уровне. Сейчас самым либеральным является Дубай, где легально подавать алкоголь можно где угодно: в розничных магазинах либо в отдельно стоящих ресторанах и пабах с соответствующими лицензиями.

В последнее время ОАЭ пытаются уйти от нефтяной зависимости и активно развивают туристический сектор, чтобы диверсифицировать доходы. Кроме того, регион все больше привлекает богачей со всего мира на фоне снижения популярности Каймановых и Британских Виргинских островов. В Абу-Даби для бизнесменов есть гарантии защиты активов, конфиденциальность и налоговые преимущества, а также возможность извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения.

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      Мария Грушко
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