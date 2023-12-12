Покупателям жилья назвали выгоду от повышения первоначального взноса по ипотеке

Эксперт Мирзаян: повышение первоначального взноса по ипотеке стабилизирует рынок

Повышение первоначального взноса по ипотеке до 30 процентов выгодно для покупателей жилья, так как это стабилизирует цены на рынке недвижимости. Положительный эффект ужесточения условий по кредитам назвал доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с RuNews24.

Эксперт объяснил, что высокий спрос на льготную ипотеку с небольшим первоначальным взносом разогнал цены на квартиры в новостройках — они стали дороже вторичного жилья. «А по идее все должно быть наоборот — первичка должна стоить дешевле, поскольку там еще ремонт нужен и так далее. И это ненормальная ситуация. Поэтому в принципе повышение стартового порога снизит спрос на льготную ипотеку и повысит финансовую дисциплину людей» , — заявил Мирзаян.

Доцент считает, что правильнее было бы распространить льготную ипотеку на вторичный рынок жилья, чтобы застройщики «не наживались» на действии этой программы.

Ранее аналитики ЦИАН заявили, что ужесточение условий льготной ипотеки может лишить рынок жилья в России от 25 до 30 процентов потенциальных покупателей. Изменения на рынке могут вынудить застройщиков чаще применять скидки и акции. Эксперты также не исключают, что в краткосрочной перспективе наступит еще один период ажиотажного спроса, когда покупатели будут стараться приобрести жилье до ужесточения правил.