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01:57, 12 декабря 2023Из жизни

Женщина проснулась и обнаружила в своей кровати незнакомца без штанов

Фото: Metropolitan Police

В Великобритании незнакомец проник в дом спящей женщины и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает My London.

38-летний Фрэнк Роулингс из Лондона совершил преступление ранним утром 8 сентября 2022 года. Он пробрался в дом женщины, уснувшей на диване в гостиной, лег рядом с ней и спустил штаны до щиколоток. Британка проснулась, когда Роулингс положил ей руку на талию. Обнаружив рядом с собой незнакомца без штанов, она закричала и потребовала, чтобы он убрался из дома.

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Мужчина покинул помещение, и женщина немедленно вызвала полицию. Вскоре Роулингса нашли и арестовали. При себе у него был рюкзак, в котором сотрудники полиции обнаружили секс-игрушку. Мужчину заключили под стражу и попытались допросить, однако он отказался отвечать на вопросы следователей. Несмотря на это, полиция подтвердила причастность Роулингса к преступлению. В доме пострадавшей правоохранители нашли жевательную резинку. Проведенная ДНК-экспертиза показала, что ее жевал мужчина.

В ходе судебного разбирательства Роулингс признал себя виновным в проникновении на частную территорию с намерением совершить сексуальное преступление. В настоящее время по решению суда он находится в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в США женщина проснулась и обнаружила, что незнакомый мужчина хватает ее за бедро. Злоумышленник начал трогать женщину руками в перчатках, а когда она попросила не насиловать ее на глазах у детей, посоветовал «заткнуться и раздвинуть ноги».

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      Алиса Удовик
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