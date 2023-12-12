В России обнаружили схему по уклонению от уплаты налогов с продажи пива

ФНС и ФСБ обнаружили две схемы уклонения от уплаты налогов с продажи пива

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружили в России две схемы уклонения от уплаты налогов с продажи пива. Сумму неуплаченных акцизов и НДС оценили в десятки миллиардов рублей, сообщает РБК.

Первая схема основана на неучтенном производстве напитков. Компании закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем требуется для выпуска пива. После этого сырье передается производителям без документов, а неучтенные объемы сбываются через собственную розницу. Как отметили в ФНС, у производителей выросли объемы закупки солода, потребления воды и энергии, а загрузка мощностей осталась на уровне от 5 до 60 процентов. Согласно данным ЕГАИС и масштабу закупок сырья, объем неучтенного пива оценили в 2,3 миллиарда литра.

Вторая схема по уклонению от налогов связана с выпуском алкогольного пива под видом безалкогольных напитков, кваса и лимонадов, которые не облагаются акцизами.

«Производство безалкогольных напитков, например лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство "товаров прикрытия", а по факту производят неучтенное пиво», — пояснил источник РБК

Незадекларированное пиво производители продают, как правило, в собственной рознице или через подконтрольные магазины и бары. Также неучтенная выручка может поступать под видом займов производителям от зависимых фирм, отметили представители отрасли. По словам главы ФНС Даниила Егорова, бизнес мотивирует создавать подобные схемы повышенное налогообложение.

«Любая схема требует затрат, и то, что ты не можешь себе позволить тратить на схему в рамках обычной системы налогообложения, все еще выгодно потратить, например, в системе акцизов», — пояснил он.

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил дополнить перечень товаров, цену на которые контролирует государство, пивом и прочими слабоалкогольными напитками по аналогии с тем, как контролируется стоимость водки и коньяка. Авторы документа объяснили нововведения необходимостью защиты жизни и здоровья россиян, борьбой с нелегальным оборотом алкоголя, поддержкой конкуренции и поступлением дополнительных доходов в бюджеты.

В ноябре Минпромторг России поддержал инициативу Госдумы ввести минимальные розничные цены (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Меру объяснили борьбой с фальсификатом, который продается дешевле себестоимости и популярен у неблагополучной части населения, а также борьбой с производителями, которые не платят акцизы. Представители отрасли предупредили, что из-за нововведений розничные цены напитков экономсегмента могут подорожать.