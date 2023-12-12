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20:30, 12 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club предупредил об использующих его имя мошенниках

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский юморист, звезда шоу Comedy Club Илья Соболев в своем Telegram-канале предупредил о мошенниках, пишущих от лица его представителей.

Соболев опубликовал скриншот переписки девушки со злоумышленником. Тот назвал себя представителем комика и пригласил собеседницу на съемки развлекательного шоу для YouTube. Также он заявил, что за участие в них полагается гонорар 90 тысяч рублей. На вопрос девушки о том, как собеседник нашел ее номер, мошенник заявил, что это было несложно.

«Если что, у меня нет представителей с внешностью гитариста группы "Земляне". Не ведитесь. Гонорар не платим. Работаем за похлопывание по плечу», — отметил, поиронизировав, Соболев.

Ранее о мошенниках, действующих от его имени, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников. Злоумышленники объявили под постами Мясникова сбор денег, на который обратили внимание подписчики врача. Телеведущий призвал не реагировать на просьбы мошенника и напомнил, что он никогда не собирает средства с читателей.

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      Мария Большакова
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