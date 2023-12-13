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06:35, 14 декабря 2023Спорт

Чеченский боец на голых кулаках рассказал о сотрудничестве с тренером-женщиной

Чеченский боец на голых кулаках Шахгириев поблагодарил тренера Андрееву

Фото:TOP DOG

Чеченский боец промоушена по кулачным боям TOP DOG Суламбек Шахгириев рассказал о сотрудничестве с тренером Светланой Андреевой. Он высказался в интервью «Ленте.ру».

Спортсмен отметил регалии своего наставника, а также ее хорошее понимание тонкостей спорта. «Я к ней случайно попал по большому счету. Друзья сказали: сходи попробуй, — я пришел, был растренированным после четырехмесячного простоя. После тренировок со Светланой Михайловной выиграл первый бой, второй, третий, четвертый. Она мой наставник, скажем так, мама-тренер. Я очень ей благодарен», — заявил Шахгириев.

Андреева — чемпионка Европы по боксу среди женщин. Она также является чемпионкой мира по кикбоксингу и бронзовым призером европейского первенства по боксу.

27-летний Шахгириев выступает в TOP DOG c декабря 2021 года. В рамках промоушена он провел восемь боев, в которых одержал шесть побед и потерпел два поражения.

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      Алексей Гусев
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