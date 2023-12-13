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09:19, 13 декабря 2023Путешествия

Десятки рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписания»: в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 36 рейсов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В трех аэропортах Москвы в среду, 13 декабря, отменили и задержали как минимум 36 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Как стало известно, в Шереметьево отложили 11 вылетов. Во Внуково перенесли семь отправлений, еще три отменили. В Домодедово десять рейсов задержали, а пять — отменили.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах изменения времени вылета десятков воздушных судов в столичных аэропортах также не сообщается.

Ранее в декабре грузинская авиакомпания Georgian Airways запустила первые рейсы между Санкт-Петербургом и Тбилиси. Уточнялось, что самолеты Boeing 737 будут летать из Пулково дважды в неделю — по средам и воскресеньям. По словам представителя перевозчика, в планах — сделать рейс ежедневным из-за роста спроса к летнему сезону.

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      Зарина Дзагоева
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