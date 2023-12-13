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09:01, 14 декабря 2023Среда обитания

Названы единственные города с подешевевшим жильем

«Авито Недвижимость»: за год жилье подешевело в Севастополе и Ижевске

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За 2023 год жилье в новостройках подешевело всего в четырех городах России. Ситуацию на первичном рынке недвижимости проанализировали специалисты «Авито Недвижимости». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Цены на жилплощадь в Калининграде снизились на 10 процентов. В Ульяновске стоимость нового фонда опустилась на 5 процентов, а в Ижевске — на 2 процента. В Севастополе новостройки потеряли в цене 12 процентов. Там же, согласно исследованию, сильнее всего упал ценник на студии — на 23 процента. Доступнее такие квартиры стали также в Перми (стоимость снизилась на 9 процентов) и Ижевске (на 3 процента). Больше всего цены на новостройки выросли в Омске (на 30 процентов), Кирове (на 24 процента) и Краснодаре (на 23 процента), отмечают аналитики.

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В среднем по стране жилье в новостройке можно приобрести за 6,2 миллиона рублей. За год цены в российских регионах поднялись на 5 процентов за объект в целом и на 4 процента за квадратный метр. В то же время средняя площадь лотов уменьшилась с 47 до 46 «квадратов».

К декабрю 2023 года спрос на жилую недвижимость увеличился на 7 процентов. Больше всего интерес вырос к четырехкомнатным квартирам — прирост составил 11 процентов. А спрос на «однушки», наоборот, начал спадать: показатель снизился на 1 процент. Объем предложения в этом сегменте рынка вырос на 53 процента.

Ранее эксперт предсказал снижение цен на новый фонд в 2024 году. По его мнению, к этому приведет падение спроса на «первичку». Экономист не исключил также и снижение объемов ввода нового жилья.

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      Виктория Клабукова
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