В Госдуме назвали проблему идеи о снижении возраста досрочного выхода на пенсию

Депутат Бессараб не поддержала идею снизить возраст досрочного выхода на пенсию

Предложение снизить на пять лет продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию — до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин — будет сложно объяснить, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий высказалась о законодательных перспективах готовящегося законопроекта.

«Чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо приобрести трудовой стаж в 42 года — для мужчин и 37 лет — для женщины. Это связано с тем, что досрочный выход на пенсию предполагается за большой вклад в экономику страны. Естественно, все эти 42 года и 37 лет работодателю необходимо выплачивать соответствующие страховые взносы. То есть гражданин, проработавший такой длительный период времени, сделал действительно все возможное для экономики страны», — объяснила Бессараб.

Сокращение же этого периода само по себе достаточно сложно будет объясняться. Если сегодня снизить стаж для мужчин и женщин, то получится, что общий вклад в экономику, в том числе в пенсионный фонд, будет меньше. Достаточно сложно что-то менять в переходный период, это то же самое, что на скаку лошадь останавливать Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Депутат также напомнила о случаях, при которых возможен досрочный выход на пенсию.

«Сегодня выход на досрочную пенсию предполагается для граждан, проработавших в опасных или вредных условиях труда. За них работодатели платят повышенные взносы, чтобы они имели возможность уйти на пенсию досрочно. Кроме того, засчитываются и страховые периоды, например, когда женщина ухаживает за ребенком, а для военнослужащих, которые защищают интересы нашей родины, стаж учитывается в тройном размере, почти в двойном при срочной службе», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Документом предлагается установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин. Сейчас этот показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин.

Возраст, при котором можно выйти на досрочную пенсию, не изменится — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин. По мнению депутатов, такая мера будет стимулировать стремление работать по официальному договору у большего числа граждан. Предполагается, что удастся вывести из «серой» зоны около 50 процентов зарплат россиян.