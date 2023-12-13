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11:56, 13 декабря 2023Россия

В Госдуме назвали проблему идеи о снижении возраста досрочного выхода на пенсию

Депутат Бессараб не поддержала идею снизить возраст досрочного выхода на пенсию

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Предложение снизить на пять лет продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию — до 37 лет для мужчин и до 32 лет для женщин — будет сложно объяснить, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий высказалась о законодательных перспективах готовящегося законопроекта.

«Чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо приобрести трудовой стаж в 42 года — для мужчин и 37 лет — для женщины. Это связано с тем, что досрочный выход на пенсию предполагается за большой вклад в экономику страны. Естественно, все эти 42 года и 37 лет работодателю необходимо выплачивать соответствующие страховые взносы. То есть гражданин, проработавший такой длительный период времени, сделал действительно все возможное для экономики страны», — объяснила Бессараб.

Сокращение же этого периода само по себе достаточно сложно будет объясняться. Если сегодня снизить стаж для мужчин и женщин, то получится, что общий вклад в экономику, в том числе в пенсионный фонд, будет меньше. Достаточно сложно что-то менять в переходный период, это то же самое, что на скаку лошадь останавливать

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Депутат также напомнила о случаях, при которых возможен досрочный выход на пенсию.

«Сегодня выход на досрочную пенсию предполагается для граждан, проработавших в опасных или вредных условиях труда. За них работодатели платят повышенные взносы, чтобы они имели возможность уйти на пенсию досрочно. Кроме того, засчитываются и страховые периоды, например, когда женщина ухаживает за ребенком, а для военнослужащих, которые защищают интересы нашей родины, стаж учитывается в тройном размере, почти в двойном при срочной службе», — добавила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Документом предлагается установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года — для женщин. Сейчас этот показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин.

Возраст, при котором можно выйти на досрочную пенсию, не изменится — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин. По мнению депутатов, такая мера будет стимулировать стремление работать по официальному договору у большего числа граждан. Предполагается, что удастся вывести из «серой» зоны около 50 процентов зарплат россиян.

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      Кирилл Садовский
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