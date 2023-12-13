69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:08, 13 декабря 202369-я параллель

Экстремальная доставка почты в северный российский поселок попала на видео

4-тонные снегоболотоходы высотой 3 метра доставили почту в поселок Мужи в ЯНАО

Четырехтонные снегоболотоходы «Хищник» высотой три метра по льду доставили почту в поселок Мужи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Экстремальная доставка попала на видео, кадры публикует портал «Ямал1» в своем сообществе во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как тяжелые колесные вездеходы едут сквозь снег, фарами освещая дорогу в условиях полярной ночи. Уже в самом северном поселке вездеходы, каждый из которых может нести почти полторы тонны полезной нагрузки, попали в кадр рядом с обычными автомобилями — стало видно, что высота каждого из них превышает «рост» обычного авто в два раза.

«Маршрут пролегал по зимникам Салехард — Мужи — Азовы — Горки — Лапхари: в каждом населенном пункте производился обмен почтой. Это первая доставка по зимникам на новой вездеходной технике, которая поступила в регион этой осенью. Длительность маршрута — двое суток», — сообщили в почтовой службе.

Ранее в Челябинской области были подведены итоги испытаний разработанного для Арктики монстр-автобуса. Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров. В нем есть системы кондиционирования, а также usb-розетки. Ожидается, что в производство техника поступит в 2024 году.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

      Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

      Опубликован список самых популярных актеров года

      Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

      Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

      Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

      Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

      Названа покупающая нефть из России по ценам выше потолка европейская страна

      Российские ученые-полярники показали тренировку по основам выживания в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости