Экстремальная доставка почты в северный российский поселок попала на видео

4-тонные снегоболотоходы высотой 3 метра доставили почту в поселок Мужи в ЯНАО

Четырехтонные снегоболотоходы «Хищник» высотой три метра по льду доставили почту в поселок Мужи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Экстремальная доставка попала на видео, кадры публикует портал «Ямал1» в своем сообществе во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как тяжелые колесные вездеходы едут сквозь снег, фарами освещая дорогу в условиях полярной ночи. Уже в самом северном поселке вездеходы, каждый из которых может нести почти полторы тонны полезной нагрузки, попали в кадр рядом с обычными автомобилями — стало видно, что высота каждого из них превышает «рост» обычного авто в два раза.

«Маршрут пролегал по зимникам Салехард — Мужи — Азовы — Горки — Лапхари: в каждом населенном пункте производился обмен почтой. Это первая доставка по зимникам на новой вездеходной технике, которая поступила в регион этой осенью. Длительность маршрута — двое суток», — сообщили в почтовой службе.

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