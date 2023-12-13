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18:12, 13 декабря 2023Наука и техника

Госиспытания российского «Евпатия Коловрата» завершат

ТОФ: госиспытания российского ледокола «Евпатий Коловрат» завершат

Фото: Bestalex / Wikimedia

Государственные испытания новейшего российского дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180М завершатся в ближайшее время. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

«В настоящее время ледокол проходит завершающий этап государственных испытаний, после чего планируется его ввод в корабельный состав ТОФ», — заявили в пресс-службе флота.

Среди проведенных мероприятий — проверка стабильности работы авиационного комплекса судна. «Во время проверки работоспособности авиационно-технического оборудования судна экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации ТОФ проводил взлеты и посадки на вертолетную площадку ледокола как в светлое, так и в темное время суток», — уточнили в ТОФ.

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В мае «Евпатий Коловрат», который построили для ТОФ, вошел в зону ответственности ТОФ в Индийском океане в районе острова Шри-Ланка.

Ледокол заложили в 2018 году. При необходимости корабль может быть оснащен артиллерийскими установками. Также «Евпатий Коловрат» получил вертолетную площадку.

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      Иван Потапов
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