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16:16, 13 декабря 2023Спорт

Испанским футболистам запретили принимать душ на стадионе

Игрокам «Барселоны» запретили принимать душ на стадионе в целях экономии воды

Фото: Albert Gea / Reuters

Испанским футболистам запретили принимать душ на стадионе из-за засухи. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В целях экономии воды руководство Каталонии ввело запрет на использование душа во всех спортивных объектах. Ограничение коснулось в том числе игроков «Барселоны», «Жироны» и «Эспаньола».

«Если команда хочет продолжать поливать газон на своих полях, то ей придется компенсировать эти затраты воды и не принимать душ», — заявил министр Каталонии по вопросам климата, продовольствия и сельского хозяйства Давид Маскорт.

Ранее российские биатлонистки пожаловались на условия в отеле в Уфе, куда они приехали на второй этапе Кубка Содружества. Спортсменки отметили, что в душевой отсутствует шторка, на унитазе нет сиденья, а вода из крана льется мимо раковины. «Туалет у нас вообще жесть», — резюмировали они.

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      Дарья Коршунова
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