Кадыров ответил на вопрос об ухудшении здоровья

Глава Чечни Кадыров заявил, что жив и здоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос об ухудшении состояния его здоровья. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира, который проводился на его странице в Telegram.

Вопросы зачитывал министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев. «Пока я живой и здоровый», — сказал руководитель региона.

Общаясь с жителями республики, Кадыров также сообщил, что собирается уйти в отпуск в конце 2024 года. По мнению главы Чечни, это поможет понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».

В начале октября Кадыров заявил, что слухи о состоянии его здоровья распространяют люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии». Он также подчеркнул, что абсолютно здоров.