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17:56, 13 декабря 2023Россия

Кадыров ответил на вопрос об ухудшении здоровья

Глава Чечни Кадыров заявил, что жив и здоров

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос об ухудшении состояния его здоровья. Об этом он рассказал в ходе прямого эфира, который проводился на его странице в Telegram.

Вопросы зачитывал министр информации Чеченской Республики Ахмед Дудаев. «Пока я живой и здоровый», — сказал руководитель региона.

Общаясь с жителями республики, Кадыров также сообщил, что собирается уйти в отпуск в конце 2024 года. По мнению главы Чечни, это поможет понять, «какими проектами заняться, чего не хватило».

В начале октября Кадыров заявил, что слухи о состоянии его здоровья распространяют люди, которые «хотят уничтожить наше государство, народы, религии». Он также подчеркнул, что абсолютно здоров.

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      Варвара Кошечкина
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