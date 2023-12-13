Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:04, 13 декабря 2023Наука и техника

Китайская компания iSpace успешно посадила ступень многоразовой ракеты

Китайская компания iSpace успешно посадила образец ступени многоразовой ракеты
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola-2Y многоразовой ступени перспективной ракеты. Соответствующее видео опубликовано в сети микроблогов X. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Испытания проходили 10 декабря на космодроме Цзюцюань автономного района Внутренняя Монголия. В ходе полета, длившегося 63 секунду, изделие достигло высоты 343 метра, после чего на скорости 1,1 метра в секунду и с точностью 0,3 метра успешно совершило мягкую посадку в 50 метрах от старта.

Предыдущий раз испытания Hyperbola-2Y проходили 2 ноября. Тогда испытательный образец многоразовой ступени поднялся на высоту 178 метров.

В длину испытательный образец первой ступени достигает 17 метров, в диаметре — 3,35 метра. Изделие оснащено двигателем Focus-1, работающем на кислороде и метане, а для посадки оснащено четырьмя опорами.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России вырастет один налог

      В России состоялась уникальная акция

      Назван полезный при похудении кисломолочный продукт

      Легионер «Зенита» попросил отпустить его в Бразилию

      Бюджеты регионов стали активнее пополнять за счет россиян

      Названы возможные кандидаты на выборы президента от «Новых людей» и КПРФ

      В России стало меньше авиаинцидентов в 2023 году

      Ирину Шейк высмеяли в сети за задний фон на новом снимке

      В Москве у водителя изъяли переделанный в боевой пистолет Макарова

      С кадровым дефицитом в ключевой отрасли РФ захотели бороться за счет государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости