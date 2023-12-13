Медведев назвал размер своей зарплаты в 90-е годы

Медведев рассказал, что после защиты диссертации получал зарплату семь долларов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своей зарплате в 1990-е годы. Фрагмент его выступления на дискуссионной площадке «Будущее России» приводит РИА Новости.

После защиты диссертации, придя на работу преподавателем, Медведев, по его словам, получал семь долларов. «Это к вопросу о том, что и как было, и что мы сделали за последние годы», — отметил он.

Жители России должны помнить пройденный страной путь, отметил зампред Совбеза. «Мне кажется, это очень важно, в том числе и с точки зрения выбора образа будущего», — заключил он.

Медведев стал кандидатом юридических наук в 1990-м году, с 1990 по 1997 год он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.

Ранее Медведев заявил, что России выбрала свой путь и обратной дороги теперь нет. Западу необходимо понять это, подчеркнул он.