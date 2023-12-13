Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 13 декабря 2023Россия

Медведев назвал размер своей зарплаты в 90-е годы

Медведев рассказал, что после защиты диссертации получал зарплату семь долларов

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о своей зарплате в 1990-е годы. Фрагмент его выступления на дискуссионной площадке «Будущее России» приводит РИА Новости.

После защиты диссертации, придя на работу преподавателем, Медведев, по его словам, получал семь долларов. «Это к вопросу о том, что и как было, и что мы сделали за последние годы», — отметил он.

Жители России должны помнить пройденный страной путь, отметил зампред Совбеза. «Мне кажется, это очень важно, в том числе и с точки зрения выбора образа будущего», — заключил он.

Медведев стал кандидатом юридических наук в 1990-м году, с 1990 по 1997 год он преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете.

Ранее Медведев заявил, что России выбрала свой путь и обратной дороги теперь нет. Западу необходимо понять это, подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приравняла взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

      Спрогнозировано гигантское цунами в Новой Зеландии

      В США указали на мысли конгрессменов об унижении Байдена вместо безопасности США

      В США чиновники пришли в ярость из-за утечки их оценок ситуации на Украине

      Россиянин поджег здание УФСБ и получил 12 лет колонии

      Названы провоцирующие бессонницу продукты

      В России продлили право на кредитные каникулы участникам СВО и их семьям

      Медведев нашел российским туристам замену недружественной Европе

      Буланова отреагировала на новость о женитьбе бывшего мужа

      Возмутившихся условиями проживания на турнире в Уфе биатлонисток переселили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости