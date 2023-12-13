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11:50, 13 декабря 2023Из жизни

Обвиненная в заговоре против властей директор «Мисс Никарагуа» подала в отставку

Директор «Мисс Никарагуа» заявила об отставке после обвинений в заговоре

Фото: @karencelebertti

Директор национального конкурса красоты «Мисс Никарагуа», обвиненная в заговоре против властей, заявила, что подает в отставку. Об этом сообщает Associated Press.

Карен Селебертти, возглавлявшая конкурс «Мисс Никарагуа» с 2001 года, впервые прокомментировала обвинения. «Пришло мое время выйти на пенсию, — написала она в социальной сети. — Я знаю, что для нас всегда будут новые возможности».

Селебертти также сказала, что 23 года работала с максимальной самоотдачей, чтобы девушки из Никарагуа могли занять первое место на конкурсе «Мисс Вселенная». Победу своей 23-летней подопечной Шейннис Паласиос она назвала «достижением для каждого никарагуанца, независимо от политических предпочтений».

Власти обвинили Селебертти и ее родных в антиправительственной деятельности после того, как жители страны вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу Паласиос в конкурсе «Мисс Вселенная». При этом ликующие люди размахивали национальными флагами, считающимися символом оппозиции.

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22 ноября Селебертти, которая в тот момент находилась в Мексике, запретили въезд в страну. В ее доме прошли обыски, а ее мужа и сына арестовали. 2 декабря семью женщины обвинили «террористической деятельности, связанной с неудавшейся попыткой государственного переворота» в 2018 году. Кроме того, Селебертти обвинили в том, что она намеренно проталкивала в финалы национальных конкурсов девушек оппозиционных взглядов, чтобы их участие в международных соревнованиях вредило правящей партии.

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел 18 ноября (утром 19 ноября по московскому времени, — прим. «Ленты.ру») в Сальвадоре, стала участница от Никарагуа Шейннис Паласиос. После победы девушки на никарагуанских оппозиционных ресурсах появились ее фото с протестов 2018 года. Хотя власти официально поздравили Паласиос с победой, она все еще не вернулась в страну и в данный момент находится в США.

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      Никита Савин
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