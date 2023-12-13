Среда обитания
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18:42, 13 декабря 2023Среда обитания

Москвичей предупредили о выпадении более 30 сантиметров снега

Заммэра Москвы Бирюков: к утру субботы в столице может выпасть более 30 см снега

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Москве в ближайшие дни пройдут сильнейшие снегопады, в результате чего высота сугробов к концу недели может дополнительно увеличиться более чем на 30 сантиметров, став рекордной. О значительном росте снежного покрова жителей столицы предупредил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его цитирует агентство «Интерфакс».

По словам заммэра, к утру субботы, 16 декабря, прирост свежевыпавшего снега составит более 30 сантиметров по сравнению с началом текущей недели. «Согласно данным синоптиков, во второй половине дня четверга снегопад усилится, ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, наиболее интенсивными осадки будут в пятницу», — сообщил Бирюков. Он добавил, что в связи с такой погодой городские службы продолжают работать в усиленном режиме, коммунальщики круглосуточно подметают улицы и дороги города и обрабатывают их противогололедными материалами. «В общей сложности в работах задействованы более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний», — отметил заместитель мэра Москвы.

Ранее в этот же день жителей столицы предупредили о метели, снежных заносах и гололедице в четверг и пятницу, 14 и 15 декабря.

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      Полина Кислицына
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