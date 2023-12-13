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23:26, 13 декабря 2023Бывший СССР

На Украине раскрыли способ организации кибератаки на «Киевстар»

Президент «Киевстара» Комаров: хакеры сломали защиту через одного из сотрудников

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Президент мобильного оператора «Киевстар» Александр Комаров раскрыл, как именно хакеры смогли взломать систему защиты украинской компании. Он заявил в эфире телемарафона, что для этого была использована учетная запись одного из сотрудников, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

«Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку была скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников, и враг смог попасть в середину инфраструктуры компании», — раскрыл детали Комаров. Он добавил, что пока не ознакомился с выводами следствия.

По словам президента «Киевстара», вопрос кибербезопасности не в технологиях, а в людях, которые могут быть в любой организации и «условно наводить российские ракеты или отдавать свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) рассказала, что кибератака на «Киевстар» нанесла критические повреждения цифровой инфраструктуре компании. Украинские спецслужбы заявили, что ответственность за атаку на себя взяла одна из российских хакерских группировок.

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      Александра Синицына
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