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10:20, 13 декабря 2023Бывший СССР

На Украине священнику выдали повестку из-за слов «раб Божий» на похоронах

Львовскому священнику дали повестку из-за слов «раб Божий» на похоронах военного

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Священнику из Львовской области Украины выдали повестку на службу из-за слов «раб Божий», который тот произнес на похоронах военного. Об этом в Telegram сообщает издание «Страна.ua».

По данным издания, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) с угрозами выписали повестку священнику Украинской грекокатолической церкви. На видео, опубликованном в сети, мужчина в камуфляжной форме и с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины оскорбляет мужчину в рясе, угрожает ему и хватает за горло. Коллега военкома тем временем оформляет документы.

Военком возмутился тем, что, по его мнению, священник неуважительно отнесся к его сыну, похороны которого состоялись прошлым летом. Мужчине не понравилось то, что священнослужитель назвал его «рабом Божьим» вместо того, чтобы использовать воинское звание.

Инцидент в своем Telegram-канале прокомментировал глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Он посчитал недопустимым сведение счетов через принудительную мобилизацию и призвал местный военкомат дать оценку действиям своих сотрудников.

Ранее на Украине задержали священника канонической Украинской православной церкви из-за его публикаций в соцсетях. По версии следствия, он публиковал контент, оскорбляющий религиозные чувства верующих других конфессий.

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      Алевтина Запольская
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