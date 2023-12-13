На Украине заявили о нехватке водителей из-за мобилизации

В Киеве образовался дефицит водителей общественного транспорта из-за мобилизации

В Киеве образовалась нехватка водителей общественного транспорта из-за мобилизации сотрудников коммунального предприятия «Киевпасстранс». Об этом заявил представитель компании Олег Грищев, цитирует ТАСС.

«У нас дефицит водителей. Очень многие наши водители мобилизованы», — сказал он. Грищев уточнил, что сотрудников не хватает на направлениях, крайне необходимых для работы. По его словам, быстро восполнить недобор водителей не получится.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление военного положения и всеобщей мобилизации на территории Украины.

8 декабря советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация в стране будет сложной.