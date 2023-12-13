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17:41, 13 декабря 2023Спорт

Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ

Бителло стал самым подорожавшим игроком РПЛ, а Промес — самым подешевевшим

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ). Списки самых подорожавших и подешевевших игроков опубликованы на сайте издания.

С момента старта нынешнего сезона больше всех в стоимости прибавил центральный полузащитник «Динамо» бразилец Бителло, который вместо 3,5 миллиона евро стоит 10 миллионов. На втором месте находится армянский хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян, который вместо 12 миллионов оценивается в 18. Тройку самых подорожавших игроков замкнул колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра (9 миллионов вместо 3,5).

Самым подешевевшим игроком РПЛ назван голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес, он потерял в стоимости 5 миллионов евро и теперь оценивается в 6 миллионов. Второе и третье место в списке самых подешевевших футболистов занимают игроки «Зенита»: колумбиец Виктор Барриос стоит 14 миллионов вместо 18, а бразилец Дуглас Сантос 15 вместо 18.

РПЛ, в которой было сыграно 18 туров, ушла на зимний перерыв. Турнирную таблицу с 38 очками возглавляет «Краснодар», который опережает идущий вторым «Зенит» на два очка.

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      Алексей Гусев
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