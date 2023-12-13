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11:16, 13 декабря 2023Среда обитания

Почти 100 тысяч человек остались без света в российском регионе

Губернатор Голубев: 100 тысяч человек остались без света в Ростовской области

Фото: Unsplash

Почти 100 тысяч жителей Ростовской области остаются без света после обрушившегося на российский регион ледяного дождя. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что аварийные бригады работали всю ночь и продолжают восстановительные работы. Электроснабжение уже удалось вернуть более чем 80 тысячам человек. «Около полуночи была восстановлена высоковольтная линия, что позволило возобновить электроснабжение района Александровка Ростова-на-Дону и части Аксая», — рассказал Голубев.

С понедельника, 11 декабря, в некоторых городах и районах Ростовской области идет ледяной дождь, дороги и тротуары покрылись толстой ледяной коркой. Также наблюдается сильный ветер. В ночь на среду сообщалось, что без света из-за аномальной погоды остались 180 тысяч человек.

Всего на ликвидации аварий задействованы 504 специалиста и 192 единицы техники. Власти региона пообещали, что аварийно-восстановительные работы будут вестись до полной ликвидации последствий непогоды, заверил глава региона.

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      Нина Ташевская
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