Песков: военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военный потенциал и экономическая мощь РФ и Украины несопоставимы. Об этом он сказал в беседе с «Известиями».

«Совершенно несопоставимы военный потенциал, несопоставима экономическая мощь. Поэтому здесь ситуация очевидная, — подчеркнул он.

Также пресс-секретарь президента России заявил, что Вооруженные силы Украины стремительно теряют свои позиции на поле боя. По его мнению, это неизбежный процесс.

Ранее бывший командующий батальоном Вооруженных сил Украины Евгений Дикий признал в интервью The New York Times, что Киеву надо призывать по 20 тысяч украинцев ежемесячно для восполнения потерь ВСУ на фронте. Он также отметил, что некоторые вещи невозможно компенсировать чем-то, кроме чистой численности.